Д.Трамп про президенство: це просто дивовижно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. З моменту вступу на посаду президента Дональд Трамп не може позбутися враження сюрреалістичність відбувається з ним. Однак глава держави не втомлюється повторювати собі, що повинен подолати це відчуття і повністю віддатися роботі, якої накопичилося дуже багато. Таке визнання 70-річний Д.Трамп зробив в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.
“Я повинен зізнатися, що на наступний день (після інавгурації 20 січня) я увійшов в Білий дім і сказав собі, що це просто дивовижно”, — розповів республіканець.
“Президентський літак і подібні речі, це все залишає враження сюрреалістичність в певному сенсі. Однак треба це долати, тому що попереду багато роботи. Заради створення нових робочих місць або через країн, що живлять до нас ненависть, все це треба долати,” — пояснив Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп відвідає саміт G7 в Італії.