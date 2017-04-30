Д.Трамп о Ким Чен Ыне: он довольно сообразительный

"Он был молодым человеком 26 или 27 лет, когда стал править после смерти своего отца. Ему безусловно приходится связываться с очень сильными людьми, особенно с генералами и другими", - рассказал американский лидер.

Д.Трамп отметил, что в столь юном возрасте Ким Чен Ын "смог захватить власть". Он выразил уверенность, что "многие пытались забрать эту власть" у него, в том числе его дядя.

"Очевидно, что он очень даже сообразительный", - пояснил президент США. При этом Д.Трамп добавил, что ситуацию с КНДР должны были решить еще предыдущие президентские администрации, в том числе Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон.

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