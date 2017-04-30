Д.Трамп про Кім Чен Ина: він досить кмітливий
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю програмі Face The Nation телеканалу CBS News заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин показав, що кмітливий, так як зміг захопити владу в країні, передає УНН.
“Він був молодий чоловік 26 або 27 років, коли став правити після смерті свого батька. Йому безумовно доводиться зв’язуватися з дуже сильними людьми, особливо з генералами та іншими”, — розповів американський лідер.
Д.Трамп наголосив, що в такому юному віці Кім Чен Ин “зміг захопити владу”. Він висловив упевненість, що “багато хто намагався забрати цю владу” у нього, в тому числі його дядько.
“Очевидно, що він дуже навіть кмітливий”, — пояснив президент США. При цьому Д.Трамп додав, що ситуацію з КНДР повинні були вирішити ще попередні президентські адміністрації, в тому числі Барак Обама, Джордж Буш-молодший або Білл Клінтон.
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