Д.Трамп планирует сократить финансирование ООН

В распоряжение New York Times попали проекты двух соответствующих документов.

Первый из них называется "Аудит и сокращение финансирования международных организаций" и "сокращение по крайней мере на 40%" Соединенными Штатами финансирования ООН, связанных с ней структур и других международных организаций. Речь, в частности, идет о структурах, которые включают в свой состав Палестинскую национальную администрацию или Организацию освобождения Палестины, а также об организациях, уклоняющихся от санкций, введенных против Ирана и КНДР. В проекте указа содержится призыв к полному прекращению финансирования организаций, "которые находятся под контролем или сильным влиянием любого государства - спонсора терроризма" или обвиняемых в преследовании отдельных групп населения или другом систематическом нарушении прав человека, уточняет издание.

Проект второго указа "Мораторий на многосторонние соглашения" касается действующих или еще не вступивших в силу соглашений, которые США заключили с несколькими государствами. Данный документ предусматривает выработку рекомендаций о целесообразности разрыва или временного выхода Вашингтона из соглашений, которые не касаются непосредственно национальной безопасности, экстрадиции или мировой торговли ". Этот пункт прописан нечетко, поскольку многие договоры по своему назначению можно трактовать двояко.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США , запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.