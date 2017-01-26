Д.Трамп планує скоротити фінансування ООН

У розпорядження New York Times потрапили проекти двох відповідних документів.

Перший з них має назву “Аудит і скорочення фінансування міжнародних організацій” і “скорочення принаймні на 40%” Сполученими Штатами фінансування ООН, пов’язаних з нею структур і деяких інших міжнародних організацій. Мова, зокрема, йде про структури, які беруть у свій склад Палестинську національну адміністрацію або Організацію визволення Палестини , а також про організації, які ухиляються від санкцій, введених проти Ірану і КНДР. У проекті указу міститься заклик до повного припинення фінансування організацій, “які перебувають під контролем або сильним впливом будь-якої держави — спонсора тероризму” або обвинувачених у переслідуванні окремих груп населення чи іншому систематичному порушенні прав людини, уточнює видання.

Проект другого указу “Мораторій на багатосторонні угоди” стосується діючих або ще не вступили в силу угод, які США уклали з кількома державами. Даний документ передбачає вироблення рекомендацій про доцільність розривання або тимчасового виходу Вашингтона з угод, які не стосуються безпосередньо національної безпеки, екстрадиції або світової торгівлі". Цей пункт прописаний нечітко, оскільки багато договорів за своїм призначенням можна трактувати двояко.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в'їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.