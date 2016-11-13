Д.Трамп подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о строительстве стену вдоль границы с Мексикой. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, передает УНН.
"Да", - ответил Д.Трамп на вопрос журналиста о планах построить стену на американо-мексиканской границе.
Он также пояснил, что на отдельных участках он установил бы "некоторые ограждения", однако на других участках, по его мнению, больше всего подходит именно стена.