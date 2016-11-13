Д.Трамп підтвердив свій намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір щодо будівництва стіну уздовж кордону з Мексикою. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS, передає УНН.
“Так”, — відповів Д.Трамп на запитання журналіста про плани побудувати стіну на американо-мексиканському кордоні.
Він також пояснив, що на окремих ділянках він встановив би “деякі огорожі”, проте на інших ділянках, на його думку, найбільше підходить саме стіна.