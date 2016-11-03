Д.Трамп лидирует в Аризоне и Неваде, Х.Клинтон - во Флориде и Пенсильвании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает по популярности свою соперницу на выборах от демократов Хиллари Клинтон в штатах Невада и Аризона, которые считаются одними из ключевых в борьбе за Белый дом. Экс-госсекретарь в свою очередь лидирует в важных штатах Пенсильвания и Флорида. Об этом свидетельствуют распространенные результаты нового опроса, проведенного телекомпанией CNN совместно с исследовательской службой ORC, передает УНН.
Согласно опубликованным данным, 49% опрошенных жителей Аризоны готовы проголосовать за Д.Трампа, а 44% поддерживают Х.Клинтон.
В Неваде 49% респондентов хотят видеть президентом миллиардера, за экс-госсекретаря выступают 43% опрошенных жителей штата.
В Пенсильвании, жители которой исторически склонны голосовать за демократов, Х.Клинтон заручилась поддержкой 48% респондентов, Д.Трамп - 44%.
Во Флориде Х. Клинтон также опережает миллиардера, однако всего лишь на два процентных пункта.
Как сообщал УНН, штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвал "плохим" опрос , проведенный телеканалом ABC и газетой The Washington Post, по результатам которого соперник экс-госсекретаря миллиардер Дональд Трамп впервые опередил ее.