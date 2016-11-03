Д.Трамп лидирует в Аризоне и Неваде, Х.Клинтон - во Флориде и Пенсильвании

Согласно опубликованным данным, 49% опрошенных жителей Аризоны готовы проголосовать за Д.Трампа, а 44% поддерживают Х.Клинтон.

В Неваде 49% респондентов хотят видеть президентом миллиардера, за экс-госсекретаря выступают 43% опрошенных жителей штата.

В Пенсильвании, жители которой исторически склонны голосовать за демократов, Х.Клинтон заручилась поддержкой 48% респондентов, Д.Трамп - 44%.

Во Флориде Х. Клинтон также опережает миллиардера, однако всего лишь на два процентных пункта.

Как сообщал УНН, штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвал "плохим" опрос , проведенный телеканалом ABC и газетой The Washington Post, по результатам которого соперник экс-госсекретаря миллиардер Дональд Трамп впервые опередил ее.