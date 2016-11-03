Д.Трамп лідирує в Арізоні і Неваді, Х.Клінтон - у Флориді і Пенсільванії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає за популярністю свою суперницю на виборах від демократів Хілларі Клінтон в штатах Невада і Арізона, які вважаються одними з ключових в боротьбі за Білий дім. Екс-держсекретар в свою чергу лідирує в важливих штатах Пенсільванія і Флорида. Про це свідчать поширені результати нового опитування, проведеного телекомпанією CNN спільно з дослідницькою службою ORC, передає УНН.
Згідно з опублікованими даними, 49% опитаних жителів Арізони готові проголосувати за Д.Трампа, а 44% підтримують Х.Клінтон.
У Неваді 49% респондентів хочуть бачити президентом мільярдера, за екс-держсекретаря виступають 43% опитаних жителів штату.
У Пенсільванії, жителі якої історично схильні голосувати за демократів, Х.Клінтон заручилася підтримкою 48% респондентів, Д.Трамп - 44%.
У Флориді Х. Клінтон також випереджає мільярдера, проте всього лише на два процентних пункти.
Як повідомляв УНН, штаб кандидата на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон назвав “поганим” опитування, проведене телеканалом ABC і газетою The Washington Post, за результатами якого суперник екс-держсекретаря мільярдер Дональд Трамп вперше випередив її.