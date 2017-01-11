Д.Трамп: "кнопки перезагрузки" в отношениях с РФ нет

"Кнопки перезагрузки (в отношениях с Россией - ред.) нет, или мы найдем общий язык, или нет. Я надеюсь, что найдем общий язык, может и нет, это тоже возможно, но ... Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях ", - заявил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо .