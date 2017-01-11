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Д.Трамп: "кнопки перезавантаження" у відносинах з РФ немає

Д.Трамп: "кнопки перезавантаження" у відносинах з РФ немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Нью-Йорку заявив, що у відносинах з Росією немає "кнопки перезавантаження", відносини або налагодяться, або ні, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Кнопки перезавантаження (у відносинах з Росією - ред.) немає, або ми порозуміємося, або ні. Я сподіваюся, що порозуміємося, може немає, це теж можливо, але ... Росія, Китай, Японія, Мексика, всі країни поважатимуть нас набагато більше, ніж при попередніх адміністраціях ", - заявив Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.

Українські Національні Новини

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