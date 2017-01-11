Д.Трамп: "кнопки перезавантаження" у відносинах з РФ немає

"Кнопки перезавантаження (у відносинах з Росією - ред.) немає, або ми порозуміємося, або ні. Я сподіваюся, що порозуміємося, може немає, це теж можливо, але ... Росія, Китай, Японія, Мексика, всі країни поважатимуть нас набагато більше, ніж при попередніх адміністраціях ", - заявив Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.