Д.Трамп хочет депортировать до трех миллионов нелегальных иммигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет депортировать до трех миллионов нелегальных иммигрантов, которые имеют криминальное прошлое. Об этом он сказал в своем интервью на телеканале, передает УНН со ссылкой на Independent.
"Мы собираемся взять людей, которые являются преступниками и имеют судимости, членов банд, торговцев наркотиками, этих людей много, возможно два, а может даже и три миллиона, и депортировать их из страны", - сказал Д.Трамп.
Он отметил, что эти люди находятся в США незаконно.