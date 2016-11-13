Д.Трамп хоче депортувати до трьох мільйонів нелегальних іммігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп хоче депортувати до трьох мільйонів нелегальних іммігрантів, які мають кримінальне минуле. Про це він сказав у своєму інтерв’ю на телеканалі, передає УНН з посиланням на Independent.
"Ми збираємося взяти людей, які є злочинцями і мають судимості, члени банд, торговці наркотиками, цих людей багато, можливо два, а може навіть і три мільйони, і депортувати їх з країни», - сказав Д.Трамп.
Він зазначив, що ці люди перебувають у США незаконно.