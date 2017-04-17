Д.Трамп через украинскую тему нейтрализует обвинения в пророссийскости - политолог

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18406 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78670 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140108 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110855 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112769 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102385 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106424 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103095 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149790 просмотра

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Д.Трамп через украинскую тему нейтрализует обвинения в пророссийскости - политолог

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Киев  •  УНН

 • 21870 просмотра

Владимир Фесенко также предположил, что встречи первых лиц Украины и США следует ожидать в ближайшие месяцы

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшие месяцы, ее ход будет зависеть от готовности американской стороны. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

"Я думаю, что это вопрос ближайших месяцев (встреча П.Порошенко с Д. Трампом - ред.)", - сказал В.Фесенко.

Кроме того, эксперт отметил, что эта встреча в большой степени будет зависеть от готовности американской стороны.

"С чисто тактических соображений, мы видим, что Д.Трамп через украинскую тему нейтрализует обвинения и подозрения относительно себя и своей команды в определенной пророссийскости. Я не исключаю, что вопрос встречи с П.Порошенко может быть в форме такой нейтрализации, но это вопрос тактики, который будет зависеть от обстоятельств, а также, в первую очередь, от готовности американской стороны", - добавил Фесенко.

Напомним, по словам посла США в Украине Мари Йованович, вопрос о встрече П.Порошенко с Д.Трампом все еще обсуждается.

Как сообщал УНН, МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО в мае.

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