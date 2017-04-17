Д.Трамп через украинскую тему нейтрализует обвинения в пророссийскости - политолог
Киев • УНН
Владимир Фесенко также предположил, что встречи первых лиц Украины и США следует ожидать в ближайшие месяцы
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшие месяцы, ее ход будет зависеть от готовности американской стороны. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.
"Я думаю, что это вопрос ближайших месяцев (встреча П.Порошенко с Д. Трампом - ред.)", - сказал В.Фесенко.
Кроме того, эксперт отметил, что эта встреча в большой степени будет зависеть от готовности американской стороны.
"С чисто тактических соображений, мы видим, что Д.Трамп через украинскую тему нейтрализует обвинения и подозрения относительно себя и своей команды в определенной пророссийскости. Я не исключаю, что вопрос встречи с П.Порошенко может быть в форме такой нейтрализации, но это вопрос тактики, который будет зависеть от обстоятельств, а также, в первую очередь, от готовности американской стороны", - добавил Фесенко.
Напомним, по словам посла США в Украине Мари Йованович, вопрос о встрече П.Порошенко с Д.Трампом все еще обсуждается.
Как сообщал УНН, МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО в мае.