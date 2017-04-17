Д.Трамп через українську тему нейтралізує звинувачення у проросійськості - політолог
Київ • УНН
Володимир Фесенко також припустив, що зустріч перших осіб України та США варто очікувати у найближчі місяці
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом США Дональдом Трампом відбудеться найближчими місяцями, її хід залежатиме від готовності американської сторони. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.
“Я думаю, що це питання найближчих місяців (зустріч П. Порошенка із Д. Трампом — ред.)”, — сказав В. Фесенко.
Окрім того, експерт зазначив, що ця зустріч у великій мірі буде залежати від готовності американської сторони.
“З суто тактичних міркувань, ми бачимо, що Д.Трамп через українську тему нейтралізує звинувачення і підозри щодо себе і свої команди в певній проросійськості. Я не виключаю, що питання зустрічі з П.Порошенком може бути у формі такої нейтралізації, але це питання тактики залежатиме від обставин, а також, у першу чергу, від готовності американської сторони”, — додав В. Фесенко.
Нагадаємо, за словами посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович, питання про зустріч П.Порошенка з Д.Трампом усе ще обговорюється.
Як повідомляв УНН, МЗС вивчає можливості зустрічі П.Порошенка і Д.Трампа на саміті НАТО у травні.