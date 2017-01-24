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Д.Срна прокомментировал свое решение не переходить в "Барселону"

Д.Срна прокомментировал свое решение не переходить в "Барселону"

Киев • УНН

 • 10976 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал свое решение не переходить к гранду испанского футбола "Барселоне", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

"Эта история уже завершена. Не хотел бы говорить о моих переговорах с "Барселоной", но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Сейчас нам осталось совсем немного до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы", - заявил Д.Срна.

Напомним, капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" в это трансферное межсезонье.

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