Д.Срна прокомментировал свое решение не переходить в "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал свое решение не переходить к гранду испанского футбола "Барселоне", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".
"Эта история уже завершена. Не хотел бы говорить о моих переговорах с "Барселоной", но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Сейчас нам осталось совсем немного до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы", - заявил Д.Срна.
Напомним, капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" в это трансферное межсезонье.