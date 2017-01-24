Д.Срна прокомментировал свое решение не переходить в "Барселону"

"Эта история уже завершена. Не хотел бы говорить о моих переговорах с "Барселоной", но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Сейчас нам осталось совсем немного до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы", - заявил Д.Срна.

Напомним, капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" в это трансферное межсезонье.