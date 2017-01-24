Д.Срна прокоментував своє рішення не переходити до "Барселони"

“Ця історія вже завершена. Не хотів би розповідати про мої переговорах з "Барселоною“, але мені було легко прийняти рішення залишитися. Я вже давно говорив, що хочу закінчити кар’єру в „Шахтарі“. Зараз нам залишилося зовсім трохи до перемоги в чемпіонаті. Для мене і команди на даний момент це головна мета. І, звичайно, хочемо якомога далі пройти в Лізі Європи”, — заявив Д.Срна.

Нагадаємо, капітан донецького "Шахтаря" Дарійо Срна прийняв рішення не переходити в "Барселону" цього трансферного міжсезоння.