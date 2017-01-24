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Д.Срна прокоментував своє рішення не переходити до "Барселони"

Д.Срна прокоментував своє рішення не переходити до "Барселони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував своє рішення не переходити до гранду іспанського футболу "Барселони", передає УНН з посиланням на прес-службу "Шахтаря".

“Ця історія вже завершена. Не хотів би розповідати про мої переговорах з "Барселоною“, але мені було легко прийняти рішення залишитися. Я вже давно говорив, що хочу закінчити кар’єру в „Шахтарі“. Зараз нам залишилося зовсім трохи до перемоги в чемпіонаті. Для мене і команди на даний момент це головна мета. І, звичайно, хочемо якомога далі пройти в Лізі Європи”, — заявив Д.Срна.

Нагадаємо, капітан донецького "Шахтаря" Дарійо Срна прийняв рішення не переходити в "Барселону" цього трансферного міжсезоння.

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