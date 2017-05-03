Д.Симеоне: "Атлетико" по силам пробиться в финал ЛЧ

"Соперник был лучше и надо его поздравить. "Реал" воспользовался своими шансами. Первый тайм никому не удался. Обе команды ошибались в передачах, но "Реал" забил. У нас тоже был момент, однако Гамейро не забил Навасу, выйдя один на один. После перерыва мы владели мячом, но ничего не смогли создать, и "Реал" здорово воспользовался свободными зонами. Футбол - прекрасная игра, так что ничего еще не потеряно. Я все еще верю, что мы можем победить", - заявил Д .Симеоне.

Напомним, "Реал" одолел "Атлетико" в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее, тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен всеми футболистами своего коллектива в игре против "Атлетико".