Д.Сімеоне: "Атлетіко" по силах пробитися до фіналу ЛЧ

"Суперник був краще і треба його привітати. "Реал" скористався своїми шансами. Перший тайм нікому не вдався. Обидві команди помилялися в передачах, але "Реал" забив. У нас теж був момент, однак Гамейро не забив Навасу, вийшовши один на один. Після перерви ми володіли м'ячем, але нічого не змогли створити, і "Реал" здорово скористався вільними зонами. Футбол - чудова гра, так що нічого ще не втрачено. Я все ще вірю, що ми можемо перемогти", - заявив Д.Сімеоне.

Нагадаємо, "Реал" здолав "Атлетіко" у першій грі півфіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося раніше, тренер "Реалу" Зінедін Зідан залишився задоволеним усіма футболістами свого колективу у грі проти "Атлетіко".