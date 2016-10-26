Д.Бекхэм будет работать в структуре ФК "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Экс-полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм в ближайшее время получит должность в "Королевском" клубе", сообщает УНН со ссылкой на испанскую Marca.
Мадридцы собираются использовать англичанина на посту посла. Известный футболист должен помочь укрепить позиции клуба и популяризировать "Реал" на североамериканском рынке.
Отметим, что в "Реале" Д.Бекхэм провел четыре сезона (2003-2007) и один раз становился чемпионом Испании и добавил к этому званию Суперкубок страны. Следующие пять лет игрок выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан", а в сезоне 2012-13 перешел в "ПСЖ", где и завершил карьеру футболиста.
Напомним, что "Реал" тренирует экс-партнер Д.Бекхэма француз Зинедин Зидан.
Как сообщал УНН, главный тренер испанского "Реала", чемпион мира и Европы Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Санкт-Петербурга.