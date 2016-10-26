Д.Бекхем працюватиме в структурі ФК "Реал"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Екс-півзахисник мадридського "Реала" Девід Бекхем найближчим часом отримає посаду в "Королівському" клубі", повідомляє УНН з посиланням на іспанську Marca.
"Вершкові" збираються використовувати англійця на посаді посла. Відомий футболіст має допомогти зміцнити позиції клубу і популяризувати "Реал" на північноамериканському ринку.
Відзначимо, що у "Реалі" Д.Бекхем провів чотири сезони (2003-2007) та один раз ставав чемпіоном Іспанії і додав до цього звання Суперкубок країни. Наступні п’ять років гравець виступав за "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Мілан", а у сезоні 2012-13 перейшов до "ПСЖ", де й завершив кар’єру футболіста.
Нагадаємо, що "Реал" тренує екс-партнер Д.Бекхема француз Зінедін Зідан.
Як повідомляв УНН, головний тренер іспанського "Реала", чемпіон світу і Європи Зінедін Зідан став послом гостинності Санкт-Петербурга.