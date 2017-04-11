Cуды вынесли приговоры в 17 делах НАБУ и САП с 57 переданных на рассмотрение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Суды вынесли приговоры лишь в 17 делах из 57 переданных на рассмотрение Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
“Среди 57 дел, которые НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд, служители Фемиды за более года вынесли решение только в 17, в 18 делах судебное разбирательство так и не было начато”, — говорится в сообщении.
По данным НАБУ, причины “задержки” рассмотрения дел разные: объективный недостаток судей, их больничные и отпуска, периодические переноса заседаний из-за неявки участников процесса.
“Убеждены, создание Специализированного антикоррупционного суда позволит создать полноценную вертикаль для эффективной борьбы из топ-коррупцией”, — добавили в Бюро.
Как сообщал УНН, НАБУ расследует 39 дел по е-декларации .