Cуди винесли вироки у 17 справах НАБУ і САП із 57 переданих на розгляд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Суди винесли вироки лише у 17 справах з 57 переданих на розгляд Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"Серед 57 справ, які НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду, служителі Феміди за понад рік винесли рішення лише у 17, у 18 справах судовий розгляд так і не було розпочато“, - йдеться у повідомленні.
За даними НАБУ, причини “затримки” розгляду справ різні: об’єктивний брак суддів, їх лікарняні та відпустки, періодичні перенесення засідань через неявку учасників процесу тощо.
“Переконані, створення Спеціалізованого антикорупційного суду дозволить утворити повноцінну вертикаль для ефективної боротьби з топ-корупцією”, - додали у Бюро.
Як повідомляв УНН, НАБУ розслідує 39 справ через е-декларації.