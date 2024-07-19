Компания CrowdStrike признала, что компьютеры с установленным ее программным обеспечением безопасности имеют проблемы с резким завершением работы операционной системы Windows, на фоне того, как пользователи Microsoft по всему миру сообщают о массовых проблемах с доступом к сервисам, включая банки и авиакомпании, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и AP.

Детали

Компания CrowdStrike подтвердила, что компьютеры с установленным ее программным обеспечением безопасности имеют проблемы с резким завершением работы операционной системы Windows, о чем сообщает Asahi со ссылкой на представителя японского подразделения компании.

Пользователи Microsoft во всем мире, включая банки и авиакомпании, сообщили о массовых сбоях в пятницу, через несколько часов после того, как технологическая компания заявила, что постепенно решает проблему, влияющую на доступ к приложениям и службам Microsoft 365, указывает AP.

Веб-сайт DownDectector, который отслеживает сбои в Интернете, о которых сообщают пользователи, зафиксировал рост сбоев в работе услуг Visa, ADT Security и Amazon, а также авиакомпаний, включая American Airlines и Delta.

Microsoft 365 опубликовал в X, что компания "работает над перенаправлением пострадавшего трафика на альтернативные системы, чтобы смягчить последствия более эффективным способом" и что они "наблюдают положительную тенденцию в отношении доступности услуг".

Пользователь X опубликовал снимок экрана предупреждения от компании CrowdStrike, в котором говорится, что компании известно об "отчетах о сбоях на хостах Windows", связанных с ее платформой Falcon Sensor. Предупреждение было опубликовано на защищенном паролем сайте CrowdStrike, и его не удалось проверить.

Акции Crowdstrike упали на 14% во время начальных предрыночных торгов, на фоне того, как крупные сбои в работе нарушили работу авиакомпаний, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.

Акции Microsoft упали на 2,8% после того, как владелец программного обеспечения Windows сообщил о сбое в работе своих онлайн-сервисов.

Дополнение

Во всем мире произошел глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Сообщалось, что компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы.

Также авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Авиакомпании испытывали проблемы со связью.

В Украине в работе мобильного оператора Vodafone наблюдался сбой. Также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank, Monobank, "Нова пошта".