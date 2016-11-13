Певец и музыкант Леон Рассел умер в США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В американском городе Нэшвилл в возрасте 74 скончался известный певец и музыкант Леон Рассел, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Близкие музыканта сообщили, что Л.Рассел скончался поздно вечером 12 ноября. В июле музыкант перенес операцию на сердце, после которой началась длительная реабилитация.
На протяжении своей музыкальной деятельности Леон Рассел отличился как студийный музыкант в 1960-1970-х годах, позже имел успешную сольную карьеру. Л.Рассел играл на клавишных для Боба Дилана, Джо Кокера и многих известных музыкантов. В записи его первого сольного альбома под названием Leon Russell приняли участие, среди прочих, трое бывших музыкантов Beatles - Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
В 2011 году имя Л.Рассела внесли в Зал славы рок-н-ролла.