Cпівак і музикант Леон Рассел помер у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В американському місті Нешвілл у віці 74 помер відомий співак і музикант Леон Рассел, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Близькі музиканта повідомили, що Л.Рассел помер пізно ввечері 12 листопада. У липні музикант переніс операцію на серці, після якої розпочалась тривала реабілітація.
Упродовж своєї музичної діяльності Леон Рассел відзначився як студійний музикант у 1960-1970-х роках, пізніше мав успішну сольну кар’єру. Л.Рассел грав на клавішних для Боба Ділана, Джо Кокера і багатьох відомих музикантів. У запису його першого сольного альбому під назвою Leon Russell взяли участь, серед інших, троє колишніх музикантів Beatles — Джон Леннон, Джордж Харрісон і Рінґо Старр.
У 2011 році ім’я Л.Рассела внесли у Залу слави рок-н-ролу.