COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

Украина сейчас находится на завершении эпидемического подъема заболеваемости с 2023 на 2024 год. За этот эпидсезон от COVID-19 умерло 866 украинцев. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Если посмотреть по статистике, то мы сейчас находимся на завершении эпидемического подъема заболеваемости с 2023 на 2024 год, и по предварительным итогам, у нас заболело за весь этот период около 4 млн украинцев. Среди них COVID составляет 150 тысяч, то есть лишь такую небольшую часть... За этот эпидемический сезон у нас было зафиксировано 940 смертей, и среди этих смертельных случаев 866 - в результате COVID и только 74 в результате гриппа - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас в Украине есть около 300 тысяч доз вакцины - она доступна в регионах.

COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний - Кузин