COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  128614 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  130055 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  130987 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  116286 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  153348 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101940 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105075 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128616 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128988 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124021 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

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В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

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В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

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Информация от экспертов учитывается при отражении вражеских воздушных атак - Евлаш

Информация от экспертов учитывается при отражении вражеских воздушных атак - Евлаш

  •  7422 просмотра
Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024

Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024

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Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям

Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям

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Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль

Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль

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"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь

"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь

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Следует закрыть все пробелы обхода санкций россией - Шмыгаль

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Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  231849 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  236928 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  270601 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  539817 просмотра

COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

В течение эпидемического сезона 2023-2024 годов в Украине заболело около 4 миллионов человек, из них 150 000 случаев заболевания COVID-19 и 866 смертей вызвал COVID-19, а 74 смерти - грипп.

COVID-19 •   •  4194 просмотра
COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

Украина нуждается в большем количестве ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять мощному российскому врагу. На войне никогда не бывает достаточно огневой мощи, заявил представитель командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  5179 просмотра
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

В Харькове, Украина, произошли взрывы.

Война •   •  7133 просмотра
В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

Информация от экспертов учитывается при отражении вражеских воздушных атак - Евлаш

Исследование экспертами обломков вражеских беспилотников дает информацию об их тактико-технических характеристиках, что позволяет силам противовоздушной обороны Украины эффективнее отражать воздушные атаки.

Война •   •  7422 просмотра
Информация от экспертов учитывается при отражении вражеских воздушных атак - Евлаш

Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после квалификации к Евро-2024 благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Исландией.

спорт •   •  6504 просмотра
Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024

Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям

В результате российского авиаудара в Харькове погибли трое спасателей.

Война •   •  7813 просмотра
Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям

Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль

Украина и Латвия обсудили запуск совместного производства 155-мм снарядов и беспилотников для Вооруженных сил Украины, а Латвия обеспечит лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих.

Война •   •  9315 просмотра
Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль

"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь

Вблизи украинско-румынской границы был замечен медведь, который медленно "патрулировал" территорию.

Общество •   •  9513 просмотра
"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь

Следует закрыть все пробелы обхода санкций россией - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает закрыть все пробелы в обходе санкций и наложить санкции на весь российский военно-промышленный комплекс, ядерную энергетику, металлургию, финансы и другие секторы.

Война •   •  11494 просмотра
Следует закрыть все пробелы обхода санкций россией - Шмыгаль

Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен

Организованная преступная группа обманула 40 человек на 600 000 гривен, пообещав им фиктивную работу в Швеции.

Общество •   •  9164 просмотра
Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен