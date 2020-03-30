COVID-19 в Киеве: количество инфицированных коронавирусом возросло до 102 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на COVID-19 заболело уже 102 человека в возрасте от 20 до 70 лет. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице стремительно увеличивается количество киевлян, которые имеют подтверждение на заболевание коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро, таких людей уже 102. Мы получили от государственного учреждения Киевский городской (лабораторный, - ред.) Центр МОЗ Украины еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года, и 9 мужчин от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в больницу №4, трое - в больницу №9. Другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей", - сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что из 20 случаев - четыре заразились от членов семьи.
"Из всех официально зарегистрированных на сегодняшний день (больных - ред.) излечилось два человека. Они выписаны из Александровской больницы", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киевской области зафиксировано уже 49 случаев заболевания COVID-19.