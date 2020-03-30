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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57490 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80676 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79290 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 84138 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130856 просмотра

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COVID-19 в Киеве: количество инфицированных коронавирусом возросло до 102 случаев

COVID-19 в Киеве: количество инфицированных коронавирусом возросло до 102 случаев

Киев  •  УНН

 • 14986 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на COVID-19 заболело уже 102 человека в возрасте от 20 до 70 лет. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"В столице стремительно увеличивается количество киевлян, которые имеют подтверждение на заболевание коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро, таких людей уже 102. Мы получили от государственного учреждения Киевский городской (лабораторный, - ред.) Центр МОЗ Украины еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года, и 9 мужчин от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в больницу №4, трое - в больницу №9. Другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что из 20 случаев - четыре заразились от членов семьи.

"Из всех официально зарегистрированных на сегодняшний день (больных - ред.) излечилось два человека. Они выписаны из Александровской больницы", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киевской области зафиксировано уже 49 случаев заболевания COVID-19.

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