COVID-19: в Житомирской области проверяют новое подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Житомирской области вчера, 21 марта, поступил материал с подозрением на COVID-19 от жителя Бердичева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной государственной администрации.
"В Житомирской области по состоянию на 9.00 22 марта 2020 года не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки (21 марта) поступил материал с подозрением на COVID-19 от жителя Бердичева", - говорится в сообщении.
Также в ОГА напомнили, что в области зарегистрировано два вирусологически подтвержденных случая COVID-19:
• первый - у 71-летней жительницы Радомышля, которая умерла от коронавируса 13 марта 2020 года;
• второй - житель Житомира, который сейчас находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы №1 г. Житомира, диагноз подтвержден 19 марта 2020 года.
Как сообщал УНН ранее, житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили коронавирус, работает в туристической фирме и возил группу людей в Австрию.