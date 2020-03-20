COVID-19 у Житомирі: інфікований возив туристичну групу до Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Мешканець Житомира, у якого 19 березня підтвердили коронавірус, працює у туристичній фірмі і возив групу людей до Австрії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає УНН.
За словами мера, чоловік повернувся в Україну літаком разом з групою туристів, яких возив за кордон.
Уже відомо, від якої турфірми їздили ці люди. На ранок 20 березня очікується встановлення кола осіб, які контактували з інфікованим. Для цього будуть залучені поліція і СБУ.
Інфікований житомирянин не хотів залишатися у лікарні і намагався приховати, з ким він контактував, повідомив Сухомлин.
Після встановлення осіб цієї туристичної групи, у них візьмуть тести на коронавірус і відправлять на самоізоляцію, зауважив очільник міста.
Нагадаємо, у Житомирі 19 березня зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у чоловіка, що повернувся з-за кордону.