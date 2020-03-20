COVID-19 в Житомире: инфицированный возил туристическую группу в Австрию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили коронавирус, работает в туристической фирме и возил группу людей в Австрию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.
По словам мэра, мужчина вернулся в Украину самолетом вместе с группой туристов, которых возил за границу.
Уже известно, от какой турфирмы ездили эти люди. На утро 20 марта ожидается установление круга лиц, контактировавших с инфицированным. Для этого будут привлечены полиция и СБУ.
Инфицированный житомирянин не хотел оставаться в больнице и пытался скрыть, с кем он контактировал, сообщил Сухомлин.
После установления лиц этой туристической группы, у них возьмут тесты на коронавирус и отправят на самоизоляцию, отметил глава города.
Напомним, в Житомире 19 марта зафиксирован первый случай заражения коронавируса COVID-19 у мужчины, который вернулся из-за границы.