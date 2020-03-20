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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99193 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103059 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105130 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104173 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112699 просмотра

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COVID-19 в Житомире: инфицированный возил туристическую группу в Австрию

COVID-19 в Житомире: инфицированный возил туристическую группу в Австрию

Киев  •  УНН

 • 18476 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили коронавирус, работает в туристической фирме и возил группу людей в Австрию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.

По словам мэра, мужчина вернулся в Украину самолетом вместе с группой туристов, которых возил за границу.

Уже известно, от какой турфирмы ездили эти люди. На утро 20 марта ожидается установление круга лиц, контактировавших с инфицированным. Для этого будут привлечены полиция и СБУ.

Инфицированный житомирянин не хотел оставаться в больнице и пытался скрыть, с кем он контактировал, сообщил Сухомлин.

После установления лиц этой туристической группы, у них возьмут тесты на коронавирус и отправят на самоизоляцию, отметил глава города.

Напомним, в Житомире 19 марта зафиксирован первый случай заражения коронавируса COVID-19 у мужчины, который вернулся из-за границы.

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