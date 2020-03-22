COVID-19: на Житомирщині перевіряють нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Житомирщині вчора, 21 березня, надійшов матеріал із підозрою на COVID-19 від жителя Бердичева. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної державної адміністрації.
"На Житомирщині станом на 9.00 22 березня 2020 року не зареєстровано нових випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу (21 березня) надійшов матеріал з підозрою на COVID-19 від жителя Бердичева", - йдеться у повідомленні.
Також в ОДА нагадали, що в області зареєстровано два вірусологічно підтверджених випадки COVID-19:
• перший – у 71-річної жительки Радомишля, яка померла від коронавірусу 13 березня 2020 року;
• другий – житель Житомира, який наразі знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні №1 м. Житомира, діагноз підтверджено 19 березня 2020 року.
Як повідомляв УНН раніше, житель Житомира, у якого 19 березня підтвердили коронавірус, працює у туристичній фірмі і возив групу людей до Австрії.