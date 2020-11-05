COVID-19: глава МИД Германии во второй раз пошел на самоизоляцию

По данным МИД Германии, первый тест министра иностранных дел ФРГ оказался отрицательным. Отмечается, что после того, как Мааса проинформировали о контакте с зараженным коронавирусом лицом, он еще участвовал в заседании правительства. Однако запланированная на вторую половину дня среды совместная пресс-конференция с главой МИД Греции Никосом Дендиасом была отменена.

Кроме Хайко Мааса, на карантин ушли государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот и еще несколько сотрудников ведомства, которые принимали участие 2 ноября во встрече с иностранной делегацией в Берлине, у одного из членов которой затем был обнаружен SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН, в сентябре министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже был на самоизоляции после того, как у одного из сотрудников его охраны обнаружили коронавирус.