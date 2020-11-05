COVID-19: глава МИД Германии во второй раз пошел на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас второй раз за несколько недель пошел на карантин после контакта с членом иностранной делегации, у которого был обнаружен коронавирус, на самоизоляции еще несколько сотрудников МИД Германии. Об этом сообщает DW, передает УНН.
По данным МИД Германии, первый тест министра иностранных дел ФРГ оказался отрицательным. Отмечается, что после того, как Мааса проинформировали о контакте с зараженным коронавирусом лицом, он еще участвовал в заседании правительства. Однако запланированная на вторую половину дня среды совместная пресс-конференция с главой МИД Греции Никосом Дендиасом была отменена.
Кроме Хайко Мааса, на карантин ушли государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот и еще несколько сотрудников ведомства, которые принимали участие 2 ноября во встрече с иностранной делегацией в Берлине, у одного из членов которой затем был обнаружен SARS-CoV-2.
Как сообщал УНН, в сентябре министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже был на самоизоляции после того, как у одного из сотрудников его охраны обнаружили коронавирус.