COVID-19: глава МЗС Німеччини вдруге пішов на самоізоляцію

За даними МЗС Німеччини, перший тест міністра закордонних справ ФРН виявився негативним. Зазначається, що після того, як Мааса проінформували про контакт із зараженою коронавірусом особою, він ще брав участь у засіданні уряду. Проте запланована на другу половину дня середи спільна прес-конференція з головою МЗС Греції Нікосом Дендіас була скасована.

Крім Хайко Мааса, на карантин пішли державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот і ще кілька співробітників відомства, які брали участь 2 листопада у зустрічі з іноземною делегацією в Берліні, у одного з членів якої потім був виявлений SARS-CoV-2.

Як повідомляв УНН, у вересні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вже був на самоізоляції після того, як у одного із співробітників його охорони виявили коронавірус.