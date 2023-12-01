COP28: Генсек ООН призвал срочно действовать, чтобы предотвратить климатическую катастрофу

Во время выступления на конференции ООН по изменению климата COP28, генсек Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает УНН.

Детали

Генсек ООН отметил, что судьба всего человечества сейчас висит на волоске. В своем выступлении Гутерриш вспомнил недавние визиты в Антарктиду и Непал, отметив, что он собственными глазами видел масштабы таяния льдов.

Мы далеки от целей Парижского соглашения - и остались считанные мгновения до переломного момента, пока можно ограничить потепление 1,5 градусами - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш отметил, что успех конференции в Дубае будет зависеть от результатов так называемой "Глобальной инвентаризации", во время которой страны впервые оценят прогресс в сдерживании глобального потепления.

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По его словам, инвентаризация должна "прописать лечение для больной планеты" в трех ключевых областях:

- во-первых, необходимо резкое сокращение выбросов, поскольку нынешнее положение приведет к повышению температуры на три градуса;

- во-вторых, нужно ускорить переход к возобновляемым источникам энергии;

- в-третьих, мировое сообщество должно выполнить свое обещание о климатической справедливости в условиях неравенства. Это означает рост финансирования, в частности финансирование адаптации и возмещения убытков.

Кроме того, генсек ООН призвал развитые страны удвоить финансирование адаптации к изменению климата, доведя его до 40 миллиардов долларов ежегодно к 2025 году. Он также хочет, чтобы они предоставили подробный план по выполнению обещания о финансовой поддержке развивающихся стран.

Дополнение

На открытии Конференции также выступил король Великобритании Чарльз III, который призвал мировое сообщество беречь планету. Монарх упомянул о последствиях изменения климата во всем мире, включая разрушительные наводнения в Индии и Пакистане и сильные лесные пожары в Соединенных Штатах, Канаде и Греции.

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Если мы срочно не восстановим экономику природы, основанную на гармонии и балансе, наша собственная экономика и выживание окажутся под угрозой - заявил король Великобритании Чарльз III

Напомним

В ОАЭ началась Конференция ООН по изменению климата COP28, участие в которой примут лидеры многих стран.

Мировые лидеры и руководители государств и правительств, в частности премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, примут участие в первые дни двухнедельных переговоров. В целом ожидается более 70 000 делегатов.

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