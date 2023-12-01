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COP28: Генсек ООН призвал срочно действовать, чтобы предотвратить климатическую катастрофу

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 18:07  •  14640 просмотра

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по изменению климата (COP28) призвал лидеров положить конец зависимости от ископаемого топлива, предупредив, что человечество приближается к климатическому кризису. Он призвал к сокращению выбросов, переходу на возобновляемые источники энергии и увеличению финансирования климатических программ.

Во время выступления на конференции  ООН по изменению климата COP28, генсек Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Об этом  сообщает пресс-служба ООН, передает УНН.

Детали

Генсек ООН отметил, что судьба всего человечества сейчас висит на волоске. В своем выступлении Гутерриш вспомнил недавние визиты в Антарктиду и Непал, отметив, что он собственными глазами видел масштабы таяния льдов. 

Мы далеки от целей Парижского соглашения - и остались считанные мгновения до переломного момента, пока можно ограничить потепление 1,5 градусами

 - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш отметил, что успех конференции в Дубае будет зависеть от результатов так называемой "Глобальной инвентаризации", во время которой страны впервые оценят прогресс в сдерживании глобального потепления.

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По его словам, инвентаризация должна "прописать лечение для больной планеты" в трех ключевых областях:  

- во-первых, необходимо резкое сокращение выбросов, поскольку нынешнее положение приведет к повышению температуры на три градуса;

- во-вторых, нужно ускорить переход к возобновляемым источникам энергии;

- в-третьих, мировое сообщество должно выполнить свое обещание о климатической справедливости в условиях неравенства. Это означает рост финансирования, в частности финансирование адаптации и возмещения убытков.

Кроме того, генсек ООН призвал развитые страны удвоить финансирование адаптации к изменению климата, доведя его до 40 миллиардов долларов ежегодно к 2025 году. Он также хочет, чтобы они предоставили подробный план по выполнению обещания о финансовой поддержке развивающихся стран.  

Дополнение 

На открытии Конференции также выступил король Великобритании Чарльз III, который призвал мировое сообщество беречь планету. Монарх упомянул о последствиях изменения климата во всем мире, включая разрушительные наводнения в Индии и Пакистане и сильные лесные пожары в Соединенных Штатах, Канаде и Греции. 

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Если мы срочно не восстановим экономику природы, основанную на гармонии и балансе, наша собственная экономика и выживание окажутся под угрозой

- заявил король Великобритании Чарльз III

Напомним

В ОАЭ началась Конференция ООН по изменению климата COP28, участие в которой примут лидеры многих стран.

Мировые лидеры и руководители государств и правительств, в частности премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, примут участие в первые дни двухнедельных переговоров. В целом ожидается более 70 000 делегатов.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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COP28: Генсек ООН призвал срочно действовать, чтобы предотвратить климатическую катастрофу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по изменению климата (COP28) призвал лидеров положить конец зависимости от ископаемого топлива, предупредив, что человечество приближается к климатическому кризису. Он призвал к сокращению выбросов, переходу на возобновляемые источники энергии и увеличению финансирования климатических программ.

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