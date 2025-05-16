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Coinbase не будет платить выкуп хакерам, но возместит убытки клиентам - гендиректор криптовалютной биржи

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Криптобиржа Coinbase не будет платить выкуп хакерам, похитившим данные клиентов. Компания возместит средства клиентам, которых обманом заставили перевести деньги мошенникам.

Coinbase не будет платить выкуп хакерам, но возместит убытки клиентам - гендиректор криптовалютной биржи

Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что компания не будет платить 20 миллионов долларов выкупа, которые требуют хакеры в обмен на неразглашение украденных данных клиентов. Об этом сообщает Entrepreneur, пишет УНН.

Детали

"Я собираюсь ответить публично", - сказал директор криптовалютной биржи Армстронг. "Мы не собираемся платить выкуп".

Армстронг заявил, что злоумышленники нашли "слабое звено" - агента службы поддержки клиентов за пределами США, который принял "взятку" и передал персональные данные клиентов.

Компания Coinbase заявила, что возместит деньги клиентам, которых обманом заставили отправить средства злоумышленнику. Хакеры получили доступ к именам, адресам, номерам телефонов и адресам электронной почты, замаскированным номерам социального страхования, замаскированным номерам банковских счетов и изображениям правительственных удостоверений личности.

Компания заявляет, что пароли или закрытые ключи получены не были. Письмо пришло в воскресенье.

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(Украденные данные) позволяют им проводить атаки с использованием социальной инженерии, когда они могут звонить нашим клиентам от имени службы поддержки клиентов Coinbase и пытаться обманом заставить их отправить свои средства злоумышленникам

- сказал Армстронг.

По данным AP, Coinbase в документах, поданных в SEC, подсчитала, что в конечном итоге она может потратить от 180 до 400 миллионов долларов "на расходы на устранение последствий и добровольные возмещения клиентам в связи с этим инцидентом".

Тем временем New York Times сообщает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит отдельное расследование в отношении Coinbase относительно предоставления ею неточных данных во время IPO 2021 года. В маркетинговых материалах компания заявляла о наличии более 100 миллионов "проверенных пользователей".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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