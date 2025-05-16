Coinbase не будет платить выкуп хакерам, но возместит убытки клиентам - гендиректор криптовалютной биржи

Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что компания не будет платить 20 миллионов долларов выкупа, которые требуют хакеры в обмен на неразглашение украденных данных клиентов. Об этом сообщает Entrepreneur, пишет УНН.

Детали

"Я собираюсь ответить публично", - сказал директор криптовалютной биржи Армстронг. "Мы не собираемся платить выкуп".

Армстронг заявил, что злоумышленники нашли "слабое звено" - агента службы поддержки клиентов за пределами США, который принял "взятку" и передал персональные данные клиентов.

Компания Coinbase заявила, что возместит деньги клиентам, которых обманом заставили отправить средства злоумышленнику. Хакеры получили доступ к именам, адресам, номерам телефонов и адресам электронной почты, замаскированным номерам социального страхования, замаскированным номерам банковских счетов и изображениям правительственных удостоверений личности.

Компания заявляет, что пароли или закрытые ключи получены не были. Письмо пришло в воскресенье.

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(Украденные данные) позволяют им проводить атаки с использованием социальной инженерии, когда они могут звонить нашим клиентам от имени службы поддержки клиентов Coinbase и пытаться обманом заставить их отправить свои средства злоумышленникам - сказал Армстронг.

По данным AP, Coinbase в документах, поданных в SEC, подсчитала, что в конечном итоге она может потратить от 180 до 400 миллионов долларов "на расходы на устранение последствий и добровольные возмещения клиентам в связи с этим инцидентом".

Тем временем New York Times сообщает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит отдельное расследование в отношении Coinbase относительно предоставления ею неточных данных во время IPO 2021 года. В маркетинговых материалах компания заявляла о наличии более 100 миллионов "проверенных пользователей".

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