Coinbase не платитиме викуп хакерам, але відшкодує втрати клієнтам - гендиректор криптовалютної біржі

Генеральний директор криптовалютної біржі Coinbase Брайан Армстронг заявив, що компанія не платитиме 20 мільйонів доларів викупу, яких вимагають хакери в обмін на нерозголошення вкрадених даних клієнтів. Про це повідомляє Entrepreneur, пише УНН.

"Я збираюся відповісти публічно", - сказав директор криптовалютної біржі Армстронг. "Ми не збираємося платити викуп".

Армстронг заявив, що зловмисники знайшли "слабку ланку" - агента служби підтримки клієнтів за межами США, який прийняв "хабар" і передав персональні дані клієнтів.

Компанія Coinbase заявила, що відшкодує гроші клієнтам, яких обманом змусили відправити кошти зловмиснику. Хакери отримали доступ до імен, адрес, номерів телефонів та адрес електронної пошти, замаскованих номерів соціального страхування, замаскованих номерів банківських рахунків, і зображень урядових посвідчень особи.

Компанія заявляє, що паролі або закриті ключі отримано не було. Лист надійшов у неділю.

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(Вкрадені дані) дають їм змогу проводити атаки з використанням соціальної інженерії, коли вони можуть телефонувати нашим клієнтам від імені служби підтримки клієнтів Coinbase і намагатися обманом змусити їх відправити свої кошти зловмисникам