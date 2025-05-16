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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

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Coinbase не платитиме викуп хакерам, але відшкодує втрати клієнтам - гендиректор криптовалютної біржі

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Криптобіржа Coinbase не платитиме викуп хакерам, які викрали дані клієнтів. Компанія відшкодує кошти клієнтам, яких обманом змусили переказати гроші шахраям.

Coinbase не платитиме викуп хакерам, але відшкодує втрати клієнтам - гендиректор криптовалютної біржі

Генеральний директор криптовалютної біржі Coinbase Брайан Армстронг заявив, що компанія не платитиме 20 мільйонів доларів викупу, яких вимагають хакери в обмін на нерозголошення вкрадених даних клієнтів. Про це повідомляє Entrepreneur, пише УНН.

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"Я збираюся відповісти публічно", - сказав директор криптовалютної біржі Армстронг. "Ми не збираємося платити викуп".

Армстронг заявив, що зловмисники знайшли "слабку ланку" - агента служби підтримки клієнтів за межами США, який прийняв "хабар" і передав персональні дані клієнтів.

Компанія Coinbase заявила, що відшкодує гроші клієнтам, яких обманом змусили відправити кошти зловмиснику. Хакери отримали доступ до імен, адрес, номерів телефонів та адрес електронної пошти, замаскованих номерів соціального страхування, замаскованих номерів банківських рахунків, і зображень урядових посвідчень особи.

Компанія заявляє, що паролі або закриті ключі отримано не було. Лист надійшов у неділю.

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(Вкрадені дані) дають їм змогу проводити атаки з використанням соціальної інженерії, коли вони можуть телефонувати нашим клієнтам від імені служби підтримки клієнтів Coinbase і намагатися обманом змусити їх відправити свої кошти зловмисникам

- сказав Армстронг.

За даними AP, Coinbase в документах, поданих до SEC, підрахувала, що в кінцевому підсумку вона може витратити від 180 до 400 мільйонів доларів "на витрати на усунення наслідків і добровільні відшкодування клієнтам у зв'язку з цим інцидентом".

Тим часом New York Times повідомляє, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) проводить окреме розслідування щодо Coinbase щодо надання нею неточних даних під час IPO 2021 року. У маркетингових матеріалах компанія заявляла про наявність понад 100 мільйонів "перевірених користувачів".

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Ольга Розгон

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