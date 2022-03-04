Coca-Cola продолжает работать на рынке России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Известный бренд газированного напитка Coca-Cola продолжает работать в России. Об этом сообщил Антон Геращенко в своем блоге в Telegram и призвал бойкотировать компанию на рынке в Украине. Об этом сообщает УНН.
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"Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу Вас завтра разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать также завтра!"- Написал Антон Геращенко.
В самой службе компании прокомментировали ситуацию, что будут в дальнейшем нести ответственность перед партнерами в России.
"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет - безопасность наших сотрудников", - сообщили в компании Coca-Cola.
Напомним
Каждый день все больше компаний разрывают сотрудничестве с Россией и Беларусью из-за развертывания войск на территории Украины.