Coca-Cola продолжает работать на рынке России

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"Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу Вас завтра разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать также завтра!"- Написал Антон Геращенко.

В самой службе компании прокомментировали ситуацию, что будут в дальнейшем нести ответственность перед партнерами в России.

"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет - безопасность наших сотрудников", - сообщили в компании Coca-Cola.

Напомним

Каждый день все больше компаний разрывают сотрудничестве с Россией и Беларусью из-за развертывания войск на территории Украины.