Coca-Cola продовжує працювати на ринку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Відомий бренд газованого напою Coca-Cola продовжує працювати в Росії. Про це повідомив Антон Геращенко у своєму блозі в Telegram та закликав бойкотувати компанію на ринку в Україні. Про це повідомляє УНН.
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"Звертаюся до власників найбільших торгових мереж України! Прошу Вас завтра розірвати всі контакти з компанією Coca-Cola! Завод свій у Броварському районі Київської області можете закривати також завтра!" - написав Антон Геращенко.
У самій службі компанії прокоментували ситуацію, що будуть надалі нести відповідальність перед партнерами в Росії.
"Всі операційні, виробничі та логістичні потужності Coca-Cola в Росії працюють. Ми несемо повну відповідальність перед партнерами, суспільством та тисячами наших співробітників у Росії. Наш безумовний пріоритет - безпека наших співробітників", - повідомили у компанії Coca-Cola.
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