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CNN: Сенат Флориды одобрил законопроекты по предотвращению стрельбы в школах

CNN: Сенат Флориды одобрил законопроекты по предотвращению стрельбы в школах

Киев  •  УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрил пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийства 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным телекомпании, сенаторы штата проголосовали за повышение возрастного ценза с 18 лет до 21 года при покупке вооружений штурмового образца, в том числе полуавтоматических AR-15 (из которого стрелял флоридский стрелок Николас Круз), и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматической оружия (которыми пользовался массовый убийца Стивен Крэйг Пэддок). Проекты наделяют органы правопорядка более широкими полномочиями при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями (как в случае с Николасом Крузом) и позволяют усилить меры безопасности в школах за счет увеличения численности охраны и разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.

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Пакет законопроектов после одобрения в Сенате вносится на рассмотрение в нижнюю палату парламента Флориды. В ней, как и в верхней палате, большинство мест (23 из 40) контролируют республиканцы, у демократов — 15 мандатов (два места остаются вакантными). Нынешняя сессия ассамблеи завершается 9 марта.

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Пакет законодательных мер был подготовлен аппаратом губернатора штата Рика Скотта. По его словам, кроме перечисленных выше мероприятий, власти намерены обязать сдавать оружие лицам, которых суд признал опасными для окружающих или самих себя. В течение 60 дней такие люди не смогут обратиться в суд за разрешением вернуть им право владеть или покупать оружие. Власти Флориды планирует выделить 450 млн долларов США на усиление мер безопасности в школах, в том числе за счёт обязательного присутствия полицейских во время всего цикла занятий в учебных заведениях. Количество не должно быть менее одного блюстителя порядка на тысячу школьников.

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Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновника стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был с ней исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.

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