CNN: Сенат Флориди схвалив законопроекти щодо запобігання стрілянини у школах

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Київ • УНН

 • 9813 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Верхня палата законодавчої асамблеї (парламенту) американського штату Флорида в понеділок схвалила пакет законопроектів, націлених на запобігання трагедій, подібних вбивства 17 осіб у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNN.

За даними телекомпанії, сенатори штату проголосували за підвищення вікового цензу з 18 років до 21 року при покупці озброєнь штурмового зразка, у тому числі напівавтоматичних AR-15 (з якої стріляв флоридський стрілок Ніколас Круз), і за заборону торгівлі пристроями, що підвищують скорострільність напівавтоматичної зброї (якими користувався масовий вбивця Стівен Крейг Педдок). Проекти наділяють органи правопорядку більш широкими повноваженнями при конфіскації озброєнь і боєприпасів у людей з психічними відхиленнями (як у випадку з Ніколасом Крузом) і дозволяють посилити заходи безпеки у школах за рахунок збільшення чисельності охорони і дозволу деяким вчителям мати при собі зброю.

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Пакет законопроектів після схвалення в Сенаті вноситься на розгляд до нижньої палати парламенту Флориди. У ній, як і в верхній палаті, більшість місць (23 з 40) контролюють республіканці, у демократів — 15 мандатів (два місця залишаються вакантними). Нинішня сесія асамблеї завершується 9 березня.

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Пакет законодавчих заходів був підготовлений апаратом губернатора штату Ріка Скотта. За його словами, крім перерахованих вище заходів, влада має намір зобов’язати здавати зброю осіб, яких суд визнав небезпечними для оточуючих або самих себе. Протягом 60 днів такі люди не зможуть звернутися до суду за дозволом повернути їм право володіти або купувати зброю. Влада Флориди планує виділити 450 млн доларів США на посилення заходів безпеки у школах, у тому числі за рахунок обов’язкової присутності поліцейських під час всього циклу занять у навчальних закладах. Кількість не має бути меншою одного охоронця порядку на тисячу школярів.

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Нагадаємо, 14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був з нею виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії.

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