CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства

Ранее во вторник AP со ссылкой на свой источник сообщил, что турецкая полиция провела обыски в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и обнаружила улики, которые указывают на то, что пропавший саудовский журналист был убит в здании дипмиссии. Обыски продолжались около девяти часов. Специалисты брали пробы грунта во дворе здания и с помощью ультрафиолетового излучения искали следы крови внутри генконсульства. Ожидается, что обыски будут проведены и в резиденции генконсула.

Как сообщал УНН, власти Саудовской Аравии готовится сделать признание о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи во время допроса. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN.