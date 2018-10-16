CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, после убийства было расчленено. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника, передает УНН.
Ранее во вторник AP со ссылкой на свой источник сообщил, что турецкая полиция провела обыски в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и обнаружила улики, которые указывают на то, что пропавший саудовский журналист был убит в здании дипмиссии. Обыски продолжались около девяти часов. Специалисты брали пробы грунта во дворе здания и с помощью ультрафиолетового излучения искали следы крови внутри генконсульства. Ожидается, что обыски будут проведены и в резиденции генконсула.
Как сообщал УНН, власти Саудовской Аравии готовится сделать признание о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи во время допроса. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN.