Зникнення саудівського журналіста: проведено огляд консульства у Стамбулі

Журналіст Washington Post зник 2 жовтня після того, як відвідав будівлю генконсульства своєї країни у Стамбулі. Ер-Ріяд спростував твердження низки ЗМІ про те, що Хашкаджі був убитий у будівлі дипмісії. МВС Туреччини почало розслідування, у межах якого було прийнято рішення про огляд будівлі генконсульства. Президент Реджеп Таїп Ердоган взяв розслідування під особистий контроль.

За підсумками переговорів представників Туреччини та Саудівської Аравії було прийнято рішення про створення спільної робочої групи з метою огляду будівлі дипмісії.

"Огляд будівлі генконсульства почався увечері 15 жовтня і завершився вранці 16 жовтня. Члени турецької та саудівської делегацій у складі робочої групи покинули будівлю окремо. Ніякої заяви за підсумками огляду озвучено не було. З турецької сторони в огляді будівлі брали участь представники прокуратури і поліції Стамбула", - повідомляє видання.

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Відомий саудівський журналіст, один з активних учасників реформістської течії "Аль-Ватан" Джамаль Хашкаджі, який активно співпрацював з Washington Post, 2 жовтня увійшов в будівлю генконсульства Саудівської Аравії для оформлення низки документів.

Представники МВС Туреччини, вивчивши дані з камер відеоспостереження, прийшли до висновку, що журналіст не залишав будівлі генконсульства.

У ці ж години у дипмісії перебувала делегація Саудівської Аравії з 15 осіб, яка прибула до Стамбула на двох літаках. У той же день делегація, у складі якої перебували офіційні особи королівства, покинула турецька мегаполіс, пише видання.

Нагадаємо, саудівський принц дозволив Туреччині обшукати консульство через зникнення журналіста.