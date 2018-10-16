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Исчезновение саудовского журналиста: проведен осмотр консульства в Стамбуле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, покинули здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, осмотр которого провели в рамках расследования инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

Журналист Washington Post исчез 2 октября после того, как посетил здание генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд опроверг утверждения ряда СМИ о том, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии. МВД Турции начало расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства. Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль.

По итогам переговоров представителей Турции и Саудовской Аравии было принято решение о создании совместной рабочей группы с целью осмотра здания дипмиссии.

"Осмотр здания генконсульства начался вечером 15 октября и завершился утром 16 октября. Члены турецкой и саудовской делегаций в составе рабочей группы покинули здание по отдельности. Никакого заявления по итогам осмотра озвучено не было. С турецкой стороны в осмотре здания принимали участие представители прокуратуры и полиции Стамбула", - сообщает издание.

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Известный саудовский журналист, один из активных участников реформистского течения "Аль-Ватан" Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии для оформления ряда документов.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства.

В эти же часы в дипмиссии находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек, которая прибыли в Стамбул на двух самолетах. В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула турецкий мегаполис, пишет издание.

Напомним, саудовский принц позволил Турции обыскать консульство из-за исчезновения журналиста.

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