CNN повідомив про розчленування тіла саудівського журналіста після вбивства

Раніше у вівторок AP з посиланням на своє джерело повідомило, що турецька поліція провела обшуки в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі і виявила докази, які вказують на те, що зниклий саудівський журналіст був убитий в будівлі дипмісії. Обшуки тривали близько дев’яти годин. Фахівці брали проби ґрунту у дворі будівлі і за допомогою ультрафіолетового випромінювання шукали сліди крові всередині генконсульства. Очікується, що обшуки будуть проведені і в резиденції генконсула.

Як повідомляв УНН, влада Саудівської Аравії готується зробити зізнання про загибель саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі під час допиту. З таким твердженням виступила в понеділок телекомпанія CNN.