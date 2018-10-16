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CNN повідомив про розчленування тіла саудівського журналіста після вбивства

CNN повідомив про розчленування тіла саудівського журналіста після вбивства

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Тіло саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, зниклого після відвідування генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, після вбивства було розчленоване. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на неназваного високопоставленого турецького чиновника, інформує УНН.

Раніше у вівторок AP з посиланням на своє джерело повідомило, що турецька поліція провела обшуки в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі і виявила докази, які вказують на те, що зниклий саудівський журналіст був убитий в будівлі дипмісії. Обшуки тривали близько дев’яти годин. Фахівці брали проби ґрунту у дворі будівлі і за допомогою ультрафіолетового випромінювання шукали сліди крові всередині генконсульства. Очікується, що обшуки будуть проведені і в резиденції генконсула.

Як повідомляв УНН, влада Саудівської Аравії готується зробити зізнання про загибель саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі під час допиту. З таким твердженням виступила в понеділок телекомпанія CNN.

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