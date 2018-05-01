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CNN: экс-порноактриса подала иск против Трампа, который обвинил ее в мошенничестве

Киев • УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд подала в федеральный суд на Манхэттене иск против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, информирует УНН.

CNN: экс-порноактриса подала иск против Трампа, который обвинил ее в мошенничестве

По ее данным, поводом для иска стали сообщения Трампа в Twitter, который назвал “мошенничеством” составленный по описанию бывшей порноактрисы портрет человека, который, якобы, в 2011 году угрожал ей после того, как она дала откровенное интервью одному из изданий.

“Высказывания Трампа по поводу „мошенничества“ можно расценить как попытку представить дело таким образом, будто мисс Клиффорд придумала весь этот инцидент и существование человека, который выступал с угрозами, что является нарушением законов штата Нью-Йорк и нескольких других штатов”, — привела телекомпания выдержку из иска, поданного адвокатом Клиффорд Майклом Авенатти.

Как сообщал УНН, Верховный суд США рассмотрит дело о миграционного указа Трампа.

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