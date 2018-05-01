CNN: екс-порноакторка подала позов проти Трампа, який звинуватив її у шахрайстві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишня порноакторка Стефані Кліффорд подала до федерального суду на Манхеттені позов проти президента США Дональда Трампа. Про це повідомила в понеділок телекомпанія CNN, інформує УНН.
За її даними, приводом для позову стали повідомлення Трампа в Twitter, який назвав “шахрайством” складений за описом колишньої порноактриси портрет людини, який, нібито, у 2011 році погрожував їй після того, як вона дала відверте інтерв’ю одному з видань.
“Висловлювання Трампа з приводу „шахрайства“ можна розцінити як спробу представити справу таким чином, ніби міс Кліффорд вигадала весь цей інцидент і існування людини, що виступала з погрозами, що є порушенням законів штату Нью-Йорк і декількох інших штатів”, — навела телекомпанія витримку з позову, поданого адвокатом Кліффорд Майклом Авенатті.
Як повідомляв УНН, Верховний суд США розгляне справу щодо міграційного указу Трампа.