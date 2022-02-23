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CNN: 80% российских подразделений, дислоцированных вокруг Украины, находятся на передовых позициях

CNN: 80% российских подразделений, дислоцированных вокруг Украины, находятся на передовых позициях

Киев • УНН

 • 118615 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. 80% российских подразделений, дислоцированных вокруг границ Украины, находятся на передовых позициях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"80% российских сил, сосредоточенных на границе с Украиной, находятся на передовых позициях и готовы к действию", - сообщил телеканалу представитель Пентагона.

Детали

По информации источника, российские войска находятся "достаточно близко" к границе с Украиной, а некоторые подразделения "всего в пяти километрах".

Как отмечает телеканал, российские вооруженные силы, которые "рассредоточены вокруг Украины и Белоруси, максимально готовы" к вторжению.

Кроме того, подчеркнули, что российский военный потенциал вдоль границы с Украиной составляет почти 100% всех сил", которые, как прогнозировал Пентагон, президент России Владимир Путин переместит на границу с Украиной.

“Военный потенциал составляет почти 100% всех сил, которые, как мы ожидали, он введет", - сказал представитель министерства обороны.

Отметили, что Путин имеет более двух десятков боевых кораблей в Черном море. Большинство из них - боевые корабли. У него также есть баллистические ракеты, бронетехника, артиллерия, пехота и спецназ, добавляет источник.

Добавим

Западные СМИ сообщили, что с российской границы в сторону Донецка движутся две колонны военной техники.

По информации журналистов, одна колонна состояла из девяти танков и боевой машины пехоты, а другая из грузовиков и бензовозов.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Сегодня вечером ожидается внеочередное заседание Верховной Рады, на котором примут решение о введении режима чрезвычайного положения в Украине.

Украинские Национальные Новости

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