CNN: 80% російських підрозділів, дислокованих навколо України, перебувають на передових позиціях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. 80% російських підрозділів, дислокованих навколо кордонів України, перебувають на передових позиціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"80% російських сил, зосереджених на кордоні з Україною, перебувають на передових позиціях і готові до дії", - повідомив телеканалу представник Пентагону.
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За інформацією джерела, російські війська перебувають "досить близько" до кордону з Україною, а деякі підрозділи "всього за п'ять кілометрів".
Як зазначає телеканал, російські збройні сили, які "розосереджені навколо України та Білорусі, максимально готові" до вторгнення.
Крім того, наголосили, що російський військовий потенціал уздовж кордону з Україною становить "майже 100% усіх сил", які, як прогнозував Пентагон, президент Росії Володимир Путін перемістить на кордон із Україною.
“Військовий потенціал становить майже 100% усіх сил, які, як ми очікували, він введе", – сказав представник міністерства оборони.
Зазначили, що Путін має більше двох десятків бойових кораблів у Чорному морі. Більшість із них — бойові кораблі. У нього також є балістичні ракети, бронетехніка, артилерія, піхота та спецназ, додає джерело.
Додамо
Західні ЗМІ повідомили, що з російського кордону у бік Донецька рухаються дві колони військової техніки.
За інформацією журналістів, одна колона складалася з дев'яти танків та бойової машини піхоти, а інша з вантажівок та бензовозів.
Додамо
Рада з національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Сьогодні ввечері очікується позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалять рішення щодо запровадження режиму надзвичайного стану в Україні.