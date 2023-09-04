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Силы обороны Украины продвинулись в районе Бахмута и Запорожской области - ISW

Силы обороны Украины продвинулись в районе Бахмута и Запорожской области - ISW

Киев • УНН

 • 715506 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинские силы продолжили контрнаступательные действия и 3 сентября продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

В частности, аналитики подтвердили, что украинские войска вели наступательные действия в Мелитопольском направлении, на западе Запорожской области. Данные 2 и 3 сентября показывают, что украинские силы контролируют южную Клищиевку.

Также спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Дополнение

Силы обороны Украины решительно прорвали первую линию обороны россии вблизи Запорожья после недель кропотливого разминирования, и ожидают более быстрых успехов, поскольку они будут давить на более слабую вторую линию, заявил генерал, возглавляющий южное контрнаступление.

Тарнавский подсчитал, что россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны и только по 20% каждой линии второй и третьей линии, поскольку москва не ожидала значительных успехов со стороны Украины. По его словам, сейчас украинские войска выдвигаются с обеих сторон бреши и укрепляют свой контроль на территории, захваченной во время последних боев.

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